Carla Peterson dio detalles de su relación con Martín Lousteau y sorprendió a todos

Contenta por ser la protagonista de la comedia teatral “No me rompan”, la actriz Carla Peterson visitó Socios del Espectáculo y contó cómo es su relación de pareja con Martín Lousteau, con quien tiene a Gaspar, su hijo de 11 años.

“Fuimos creciendo los dos un montón. También fuimos aprendiendo a estar en pareja con dos profesiones totalmente diferentes. Después tener un hijo, criarlo, hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Yo siempre pienso que nos conocimos grandes y con un recorrido enorme cada uno, sabiendo quiénes somos y aceptando eso. Y después vamos aprendiendo en el día a día un montón de cosas que te van tomando por sorpresa”, afirmó, reflexiva.

Además, contó cómo reacciona Martín, que es senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cuando la ve actuar. “A Martín le encanta verme actuar. Creo que soy su actriz favorita. Le comento cosas de las obras y me hace buenas devoluciones. Es una persona inteligente y sensible”, lo elogió, enamorada.

¿CÓMO ES GASPAR, EL HIJO DE 11 AÑOS DE CARLA PETERSON?

Antes de cerrar, Carla habló de la personalidad de Gaspar, su hijo de 11 años con Martín.

“Los números no le gustan tanto, no le cuestan pero no le gustan. Le gusta mucho leer, lee un montón. Y mirar películas”, reveló sobre su nene.

Y se despidió con una confesión. “Ahora nuestro hijo es preadolescente, en estos tiempos, yo no entiendo absolutamente nada del lenguaje de los chicos, de lo que ven”, sentenció, divertida.