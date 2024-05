Camila mandó al frente a Thiago por una actitud que no la ayuda con su dieta

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, se convirtió en una de las nuevas participantes de Cuestión de peso que buscan generar un cambio en su calidad de vida.

“Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así no porque me gusta, pero me amo como estoy, y me duele lo que dicen, me dijeron que así no voy a poder conseguir trabajo. Basta por favor, porque me están haciendo mier...", había expresado sobre su complejo presente.

Consultada por cómo se siente con los nuevos hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio que plantea el programa, Camila contó que Daniela Celis, su cuñada y mamá de sus dos sobrinas, es quien le tira la mejor onda.

"Tanto mi hermano como Dani me felicitaron (por haber entrado al programa). Ella me dijo: 'Bienvenida, princesa'. Por todo esto, porque a veces andamos de acá para allá. Yo no estoy acostumbrada (a la exposición). Mi hermano también está contento", contó ella en Poco Correctos (El Trece).

"¿Te da consejos?", le preguntó el Chino Leunis. Mandando al frente a su hermano con una actitud que no colabora con su dieta, Camila reveló: "Thiago me dice 'gorda' y muchas veces me llama y está comiendo algo. Yo le digo: '¡No seas malo!' Y ahí me dice: '¡Ay, perdón Gorda!'".

"Yo lo que pienso es que yo voy a ser flaca pero el apodo me va a quedar porque sé que es con amor", cerró mostrando su cariño por Thiago.

