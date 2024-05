Polémica de Milei: "La gente se va a morir de hambre y va a hacer algo para no morirse"

El presidente Javier Milei expuso en la Universidad de Stanford, donde elogió el ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, y se mostró junto a la directora de la Institución Hoover y exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice.

En su disertación de 50 minutos, el líder libertario insistió sobre las fallas de mercado que, según él, no existen. Por eso dijo que el consumo se resuelve antes de que la gente “muera de hambre”, sin intervención estatal.

“Obviamente, hay otros tipos de supuestos fallos de mercado y lo podríamos analizar. Tomando el caso de las externalidades en consumo, que es para que no haya un problema de circularidad en la resolución de problemas de equilibrio general. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse”, expresó Javier Milei.

“Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque, a la postre, alguien lo va a resolver”, completó.

