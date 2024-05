La Copa Palacio quedó con un solo puntero e invicto

Se completó la quinta fecha de la Copa Palacio y Colón quedó como solitario puntero del tradicional certamen de básquetbol de primera división en la ciudad de Corrientes. Por su parte, Pingüinos sorprendió a Regatas y El Tala le ganó a Juventus un partido clave en la lucha por los primeros lugares.

Durante la jornada del viernes, Colón superó a Hércules 76 a 64 y de esta forma ganó los cinco partidos que disputó y lidera las posiciones con 10 puntos, uno más que sus tres escoltas: San Martín, El Tala y Córdoba.

El triunfo de Colón, que además afronta la Liga Federal, se sustentó en el trabajo de Rolando Vallejos y Blas Fornies, cada uno con 16 puntos. En Hércules, los principales goleadores fueron Mateo Espíndola con 14 y Agustín Barrios con 12.

En el primer cuarto, los conducidos por Horacio Brun sacaron una diferencia de 10 puntos (28-18) y desde ahí controlaron el resto del encuentro. En el segundo ganaban 42 a 30 y en el tercero 61 a 41.

Hércules no tuvo opciones de triunfo. Los dirigidos por Sebastián Martínez fueron superados desde el primer minuto.

La sorpresa de la fecha la dio Pingüinos que superó a Regatas 74 a 45 y le impidió sumarse al lote de escoltas.

Para el equipo de la banda negra fue el segundo triunfo del certamen, mientras que el Fantasma sintió la ausencia de algunos jugadores que viajaron con el plantel de la Liga de Desarrollo.

Por su parte, con un triple de Agustín Monzón, El Tala le ganó a Juventus 74 a 71 y quedó como uno de los inmediatos perseguidores de Colón.

En el equipo ganador sobresalió la labor de Gonzalo Balbis que aportó 24 puntos, mientras que Thiago Romero sumó 15. En el Granate, Leandro Yardín con 16 y Matías Núñez con 12 fueron sus principales goleadores.

En tanto que Don Bosco alcanzó su segunda victoria en el torneo. En esta oportunidad superó a Malvinas 1536 Viviendas por 70 a 62 con la buena labor de Sergio Blanco que terminó con 16 puntos y de José Ignacio Bordón que aportó 14. En el equipo de “las mil”, Alejo Saiz fue el goleador con 14.

Además, Alvear le ganó Sportivo Corrientes por 77 a 75 con una determinante producción de Tobías Cabral que anotó 25 puntos. En el Albiverde, se destacó Julián Barboza Losadas con 20 unidades.

La fecha se había puesto en marcha el miércoles, con el triunfo de San Martín sobre Córdoba 81 a 75.

Así se ubican

Cumplidas cinco fechas, las posiciones de la Copa Palacio están de la siguiente forma: Colón 10 puntos, San Martín, El Tala y Córdoba 9, Regatas y Juventus 8, Don Bosco, Pingüinos y Alvear 7, Hércules 6, Malvinas 1536 Viviendas y Sportivo 5.

Una vez que concluya la fase clasificatoria, 11 fechas, los cuatro primeros accederán a las semifinales.

Lo que viene

La sexta fecha contempla estos cruces: Regatas vs. Córdoba, Juventus vs. Hércules, Malvinas 1536 Viviendas vs. Pingüinos, Colón vs. Don Bosco, Sportivo vs. San Martín y Alvear vs. El Tala.