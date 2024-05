La fuerte advertencia de Furia a Mauro en Gran Hermano en medio de su tenso vínculo

Juliana ‘Furia’ Scaglione le hizo una fuerte advertencia a Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023 en medio del tenso momento que están atravesando tras vivir un vínculo amoroso.

“Hola ¿qué onda? Acá hay pilas, cargadas. Ah, ya te la agarraste vos…”, le dijo al joven y luego de ver algunos gestos que le hizo con el rostro, expresó: “Perdón, eh, pero la carita de mirar para otro lado y todo eso, yo tengo que estar así, no vos”.

“Esta es mi casa, así que hola, buen día, ¿ok? ¿Querés vivir acá tranquilo? Hola, buen día. ¿Ok? Te digo, por mentiroso, nada más”, agregó y él le contestó: “Sí, soy muy mentiroso, yo no te estoy hablando, está todo bien”.

“Bueno, no jodas. Yo me levanto con con buena onda y sé disculpar y perdonar. Entonces, para seguir conviviendo hay que llevarse bien, nada más. Las caritas, guárdatelas. La casa es nuestra, no es de ustedes”, sentenció Furia.

MAURO DALESSIO, SÚPER DOLIDO POR CÓMO ESTÁ SU VÍNCULO CON FURIA

Mauro Dalessio se mostró súper dolido frente a sus compañeros de la famosa casa al hablar sobre cómo está su vínculo con Furia.

“Me duele un montón, porque yo a la tipa la quiero en serio y ella no me quiere a mí”, dijo conmocionado el participante de Gran Hermano.

(Fuente: Ciudad Magazine)