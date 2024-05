Caos en Brasil: "Lo que estamos viviendo es una calamidad total"

Luego de la histórica lluvia que sufrió el sur de Brasil el fin de semana, sigue aumentando el número de víctimas fatales que ya llegó a 48, según informaron las autoridades este miércoles después de cuatro días buscando a los desaparecidos. En diálogo con Hoja de Ruta, Dinarte Valentini, promotor cultural de Porto Alegre, detalló la situación que vive él, su familia y toda la comunidad del país vecino.

"Acá estamos viviendo una situación totalmente trágica, desastrosa total. Empezó hace 12 días, en algunos departamentos de cerca de 150, 200 kilómetros de Porto Alegre. El río Tacuarí, que es muy grande, es un río que ahora, con la lluvia está sobre los treinta y cinco metros", señaló.

Además, de este río hay otros cinco o seis ríos, todos llenos. "Y vienen todos a Porto Alegre", sostuvo. Además, aclaró que el conflicto se da cuando la laguna Guaíba se llena y desborda.

"Tenemos centenas y centenas de miles de personas desamparadas. Es una locura, un caos total", agregó. Indicó también que hay al menos 100 aeronaves recogiendo personas y trasladándolas a casas de familiares o amigos. "Son situaciones que hacen llorar, causa mucho dolor del corazón".

Valentini destacó que además decenas de animales murieron. "Cerdos, perros, caballos, vacas. En aquellas ciudades, a 150 kilómetros, los ríos bajaron ahora, y ahora están apareciendo todos los bichos muertos", destacó.

Dinarte detalló que el panorama no demuestra mejoría. "Es el peor desastre de la historia. En 1941 tuvimos una inundación pero esta es mayor. En aquella oportunidad se demoró 30 días para ver mejoría, yo creo que esta vez va a ser mucho más". El agua por su parte, no escurre. "Bajaron 3 centímetros en algunos casos, no sirve de mucho", agregó.

Valentini además resaltó la asistencia estatal. "Todos, sin importar color político, se unieron. Hay mucha solidaridad para sacarnos de esta situación. Además, mucha asistencia de países vecinos que vienen como Argentina y Uruguay. Estamos muy agradecidos", destacó.

