Internas en el PJ: "Queremos una interna sin la justicia de por medio"

"Queremos una interna sin la justicia de por medio", aseguró el interventor del Partido Justicialista de Corrientes, Máximo Rodríguez. En Hoja de Ruta, detalló que "la política se arregla participando" y no de otra manera.

"Hemos convocado esa fecha que tiene una simbología, que tiene que ver con el retorno del general Perón a la Argentina en el año 72 y que le dio participación al pueblo argentino para que vuelva el peronismo al gobierno. Es una fecha cara a los peronistas y por eso la hemos elegido para ponerle punto final a la normalización", destacó el interventor sobre la fecha.

VER MÁS: El PJ le puso fecha a las elecciones internas en Corrientes

"Lo que nosotros queremos es la participación verdadera de los peronistas en la interna. Queremos una interna con igualdad de condiciones para todos, sin trapisondas, sin la justicia de por medio", resaltó.

"No se dieron reglas claras en el momento que se dio la intervención, se produjo hace un tiempo prolongado y justamente lo que nosotros queremos es evitar cualquier cuestión judicial. Ya muchos que dicen ser compañeros lo primero que hacen es judicializar la política. La política se arregla participando. No hay otra forma que podamos de alguna manera normalizar, porque no se trata de la intervención, se trata de una normalización, como bien decimos nosotros", aseguró.

"También lo que queremos advertirle a aquellos que muchas veces dicen ser peronistas, pero que después son aliados de los gobiernos de turno, que también vamos a estar mirando esas cuestiones para que no vengan ningún tipo de tortura ni ningún tipo de cuestión oscura que pueda tapar la verdadera intencionalidad de esta normalización, que justamente el Partido Justicialista elija correntinos que tengan ganas y la convicción de que podemos ser gobierno y que podemos hacer las cosas mejores para Corrientes", agregó.

Mirá la nota completa