El tierno reclamo de Martín Ku a su novia en Gran Hermano que revolucionó las redes

A poco menos de un mes de la gran final, los 6 participantes de Gran Hermano que continúan en carrera recibieron a sus personas favoritas para jugar unos días.

Martín Ku no pudo evitar mostrar su emoción al ver entrar a su novia Marisol. De inmediato, el jugador le hizo un recorrido a su pareja por la casa más famosa del país y aprovechó para hacerle un tierno reclamo.

La joven ya había ingresado a la casa durante el congelados en febrero y Martín le reprochó que en ese momento no lo abrazó más fuerte: “Amor me diste un abracito así nomás”.

“¿No me veías que te estaba haciendo así con los ojos?”, le marcó el chino. “Yo pensé que me estabas diciendo que vaya a ver la casa”, le explicó ella. “No, era para que me abraces más fuerte”, reveló él.

“El último abrazo que nos dimos fue el 11 de diciembre porque vos no me lo devolviste”, manifestó Marisol y la pareja se fundió en un fuerte abrazo.

De inmediato el tierno momento se volvió viral en las redes sociales e incluso lo compartieron algunos ex participantes como Catalina Gorostidi. “Las chicas queremos un novio como Martin”, expresaron algunas de las internautas.

Fuente:Pronto