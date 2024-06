Separado de Sabrina, Alan negó haberla engañado y se despachó con una insólita acusación

Apenas unos días después de haberse besado apasionadamente en televisión, Sabrina Cortez decidió cortar su relación con Alan por presuntas infidelidades. Ella conto en un programa de streaming que un par de chicas le enviaron por privado, algunas conversaciones que Alan habría mantenido con ellas y estalló el escándalo.

Pero la versión del ex participante de Gran Hermano es muy diferente a la idea que se formó Sabrina. "Yo nunca la engañé, nunca me encontré con otra mina, jamás. Ella lo sabe", aseguró.

Alan cuenta que las conversaciones existieron pero que no hubo doble intención en ninguna de ellas: "Hay gente que te responde las historias y vos, haciéndote el pelotudo, el lindo, les contestás. Nada más. A mi me hubiera molestado igual o más que a ella pero no pasó nada", remarcó.

Lo que nadie esperaba era el reclamo que vendría aparejado a esa desmentida: "Me da bronca porque muchas veces me olvidé de disfrutar mi Gran Hermano por ella. Me lo dijeron mis amigos, 'estás apagado, disfrutá de tu momento'. Pero bueno".

¿La está acusando de haberle arruinado su momento? No se terminó de entender. Lo que sí quedó claro es que Alan está harto de tener que hablar públicamente de sus cuestiones privadas y también lo dijo: "Tengo mi verdad que la tengo que hablar con ella, no con la gente. Hay muchas cosas que me gustaría decirle, esto es un cuarto. De las puertas para adentro, hay mucho que decir".

Fuente:Pronto