Una tía del niño habló de un misterioso encapuchado

Lidia Noguera, una de las tías de Loan Peña declaró como testigo ante el Fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo, y luego habló con diversos medios, donde cuestionó el curso de la investigación.

“Recién al sexto día se empezaron a moverse en serio”, remarcó.

Recordó que “nosotros rastrillamos todo desde el primer día, la primera noche, nos chocábamos entre todos y el nene no estaba. No puede llegar solo hasta el lugar donde apareció la zapatilla”, se preguntó.

Luego dijo que “el Fiscal no tiene respuesta. Yo hable con él y me dijo que estaba perdido y desorientado y que la única prueba que tenía era esa zapatilla”, lanzó.

Sumamente conmovida pidió: “Por favor hagan allanamiento, los detenidos tienen familiares acá en 9 de julio, que empiecen a hacer allanamientos, algo tienen que encontrar”.

Luego se refirió en concreto al tío que sigue detenido por el delito de abandono de persona, Bernardino Antonio Benítez. “Esa tarde -del jueves 13- lo vimos a Antonio sin remera que volvía -del campo- a 9 de Julio. Dijo que iba a buscar nafta y una linterna. Quiero saber qué pasó con esa remera roja que tenía en el campo y que se ve en la última foto del almuerzo.

Eso le pregunté al fiscal -el miércoles a seis días del hecho- y me dijo que no tenía conocimiento”.

Luego añadió que “esa noche mi esposo iba en su camioneta hacia el campo donde se perdió el nene, y en la ruta lo paró Antonio que hacía dedo. Estaba con una remera marrón, llevaba una linterna e iba acompañado de otro muchacho que se cubría el rostro con una capucha blanca. De pronto pidieron bajar mucho antes del lugar de búsqueda y fueron hacia la zona donde al otro día hallaron la zapatilla”, reveló.

“Como les dije yo, acá no tenemos control desde el primer día. ¿Cómo no va a haber un control policial en la entrada de 9 de Julio? Si el nene, supuestamente, seguía acá”, cuestionó.

