En la Cámara de Diputados, presentaron un proyecto para crear el Instituto Provincial Foresto Industrial en Corrientes. Se trata de una iniciativa del legislador Germán Braillard Poccard y señaló que es una idea que "hay que instalarla y trabajarla".

El proyecto presentado en la sesión itinerante realizada en Santo Tomé esta semana, busca promover el desarrollo del sector maderero en Corrientes.

"No todo lo que brilla es oro y el crecimiento no siempre genera desarrollo, se necesita planificación. Ganar en volumen no significa que el correntino va a vivir mejor", aseguró el diputado a Hoja de Ruta.

"Presenté este proyecto a ver si n este contexto de que se está promoviendo indiscriminadamente grandes inversiones que poco tienen que ver con la vida de los correntinos, podemos cubrirnos", dijo. Señaló que de aprobarse la Ley de Bases, "otros aserraderos van a entrar a competir de manera asimétrica y discriminatoria contra las pymes correntinas. Las pymes de Corrientes han generado mucho puesto de trabajo y una cultura de tratar, aunque sea en fase primaria la madera, que no hay que perderla", dijo. Según indicó, es una idea que "tenemos que instalarla y trabajarla".

"Corrientes tiene que pensar más en desarrollarse. Crecer es una mezcla entre el esfuerzo de los productores, de los correntinos y la dotación de recursos naturales que tenemos en la provincia. Desarrollarse es industrializarse. A esa madera, ese ganado, a ese arroz, debemos generarle la energía, el camino, las condiciones objetivas para que agregue valor. Ahí tiene que estar el éxito de un ente gubernamental", dijo.

Braillard Poccard también se refirió a su interés de gobernar la provincia. "La verdad que creo que las propuestas o las ideas que voy tirando o que voy recolectando y transformándolas en una propuesta concreta, va tomando forma escuchando mucho. Nadie defiende representa o empatiza con lo que no conoce y hay que caminar mucho la provincia. Las problemáticas transversales como el problema de la energía, cruzan lamentablemente la provincia y así hay muchos otros", resaltó.

Mirá la nota completa