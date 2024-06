Nacho Castañares rompió el silencio sobre su relación con Coti Romero

Luego de que Coti Romero sorprendiera al revelar que está saliendo con Nacho Castañares, con quien venía enfrentando fuertes rumores de romance, el joven rompió el silencio y habló de su presente sentimental.

“No estoy saliendo con Coti. Estoy compartiendo cosas con ella y creo que eso es obvio porque la gente nos ha visto en boliches, nos ha visto comiendo, y bueno, en la historia que subimos a las redes”, comenzó diciendo Nacho en el streaming de Telefe tal como se pudo ver en LAM.

“No estoy saliendo con Coti. O sea, no lo considero ponerlo como ‘saliendo’, pero sí nos estamos viendo. Nosotros somos amigos y no siento que no haya que ponerle ningún título a algo porque somos personas que están disfrutando y nos estamos viendo, pero hasta ahí”.

Y cerró: “Yo siempre me llevé muy bien con Coti. Después, por distintos motivos, hubo momentos que no compartíamos tanto y después volvimos a compartir un poco. Si hay una historia juntos, no es que queremos blanquear nada. Simplemente, estamos compartiendo momentos juntos”.

LA CONFESIÓN DE COTI ROMERO SOBRE SU RELACIÓN CON NACHO CASTAÑARES, TRAS SUBIR UNA FOTO JUNTOS A LAS REDES

Luego de que Coti Romero y Nacho Castañares alimentaran los fuertes rumores de romance con una foto que compartieron en las redes, la exparticipante de Gran Hermano 2022 confesó que nació algo entre ellos.

“Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo”, reveló Coti en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro que está comenzado una nueva historia de amor con el joven.

Por otro lado, ante la consulta sobre si se ponen de acuerdo sobre las cosas que siben a las redes, Coti fue contundente con su respuesta: “No y eso está bueno porque, como que no nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Entonces, mostramos porque sabemos qué es lo que está sucediendo”.

Por otro lado, la entrevistada se refirió al supuesto enojo de Lucila “la Tora” Villar (ex de Nacho) al enterarse de esta relación: “Nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo, los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de él ahora con la relación de ella, sino de tiempos pasados”.