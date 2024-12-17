Juan Encinas presentó un demo de sus nuevas canciones

El cantautor Juan Encinas, realizó la presentación de sus nuevos temas con un demo que incluye dos realizaciones que compuso junto a Ileana Rodríguez quien además realiza los arreglos musicales de su cancionero.

Ambos se acercaron a la redacción de El Litoral donde hablaron de "Lo Intentaremos" y "Volverás", con los cuales el músico incursiona en el reggaetón urbano, que se caracteriza por abarcar muchos géneros y estilos diferentes.

Encinas relató que hace seis años recorre con su banda distintos escenarios de todo el país, con destacadas actuaciones en festividades de la región.

Agradeció a los cientos de fans que siguen su obra y que se hacen presente al saber de una contratación donde podrán disfrutar de sus canciones.

En esta ocasión eligió un demo acústico como un formato para transmitir el contenido sus produciones artísticas que podrán hallar en sus redes sociales.