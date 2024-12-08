River goleó a Rosario Central y clasificó a la Copa Libertadores 2025

River le ganó por 4 a 0 a Rosario Central como local por la vigésimo sexta fecha de la Liga Profesional y se clasificó a la Copa Libertadores 2025-

Con los goles de de Pablo Solari -metió un doblete-, el colombiano Miguel Borja y Gonzalo Martínez de penal, River terminará el año de la mejor manera ya que se aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores gracias a la holgada ventaja que le sacó a sus perseguidores en la tabla anual.

Con este triunfo, el elenco de Núñez alcanzó los 70 puntos en la tabla general y quedó tercero, en la última ubicación que otorga un cupo para la Copa Libertadores 2025, no obstante, deberá esperar por la definición de la Copa Argentina entre Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero si quiere meterse en fase de grupos.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo salió mucho mejor al partido, con el dominio absoluto, pero con un arquero Jorge Broun muy bien ubicado y que contuvo dos pelotas que iban al gol: la primera a Claudio Echeverri y la segunda a Pablo Solari que pudieron haber puesto en ventaja al local.

A los 47 minutos, tras un encuentro que se tornó difícil para el Millonario, Solari recibió el pase de Echeverri y definió pegado al palo alejado de Broun para poner el 1 a 0 a favor de River que mandó el partido al descanso.

Ya para la segunda etapa, River mantuvo el protagonismo y con dos ráfagas selló una goleada en el Monumental: con un Gonzalo Martínez intratable, que metió las dos asistencias en su ingreso, Borja y Solari de nuevo convirtieron ante un Central liquidado para el 3 a 0.

En el final del partido, Manuel Lanzini entró en el área con pelota dominada y fue derribado por Franco Ibarra, lo que el árbitro Yael Falcón Pérez como penal a favor de River. El “Pity” Martínez se hizo cargo y metió el 4 a 0 definitivo.