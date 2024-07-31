Marcelo Gallardo vuelve a River: quiénes integrarán su cuerpo técnico

Marcelo Gallardo tiene todo acordado para su regreso a River. A pesar de que no estará en el banco de suplentes el domingo ante Unión por la fecha 9 de la Liga Profesional 2024 (Marcelo “Pichi” Escudero estará al mando del plantel), el Muñeco será presentado el lunes y dirigirá su primera práctica el martes.

Cabe destacar que el "Muñeco" firmará contrato hasta diciembre de 2025.

El día de la presentación oficial, un rato antes, el prestigioso DT estampará la firma que lo vinculará al conjunto de Núñez, en principio, por un año y medio. Luego de eso, llegarán las fotos y videos para el entrenador que se había despedido de Núñez a fines de 2022, después de ocho años plagados de éxitos.

Cómo integrará su cuerpo técnico Marcelo Gallardo en su vuelta a River

Tras su paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde no consiguió buenos resultados, el Muñeco regresará al Millonario acompañado de Matías Biscay y Hernán Buján como ayudantes de campo. Por su parte, Pablo Dolce será el preparador físico, mientras que César Zinelli estará como entrenador de arqueros y Nahuel Hidalgo como el videoanalista.

De todas maneras, no se descarta que se pueda sumar un integrante más, del cual aún no trascendió el nombre.

La llave contra Talleres por la Copa Libertadores, el primer gran desafío de Gallardo en su vuelta a River

El Muñeco dirigirá su primer partido ante Huracán, en el Monumental, el segundo fin de semana de agosto por la fecha 10 de la Liga Profesional 2024, y luego tendrá la serie de octavos de final de la Copa Libertadores: jugará ante Talleres de Córdoba los días 14 y 21 de agosto.

