Las Leonas ganaron y siguen a paso firme en los Juegos Olímpicos de París 2024

Las Leonas derrotaron 3-0 a Gran Bretaña en el último partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los tantos fueron anotados por Valentina Raposo, Agustina Albertario y Zoe Díaz. La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, hasta el momento, se está quedando con el primer puesto del Grupo B y espera por su rival, que se definirá este sábado.

El elenco comandado por Fernando Ferrara terminó la primera fase sin conocer la derrota: ganó cuatro encuentros y empató el restante. El camino de Las Leonas comenzó con un triunfo 4-1 a Estados Unidos, siguió con un 4-2 a Sudáfrica, y luego una victoria 2-1 ante España. La fecha anterior se dio el único empate, 3-3 con Australia, y luego la goleada 3-0 a Gran Bretaña. La máxima anotadora es Agustina Gorzelany, con cinco tantos.

Hasta el momento, las Leonas son las líderes del Grupo B con 13 puntos, pero resta definir si ocupan el primer o segundo puesto ya que depende del resultado del combinado australiano, que tiene 10 unidades y se medirá contra el español a las 7.45 (horario argentino), por lo que podría llegar a la primera posición y cambiaría los posibles rivales de la Selección argentina en cuartos de final.

El equipo argentino es uno de los grandes candidatos a la medalla de oro después de cinco podios olímpicos en sus últimas seis presentaciones: plata en Sydney 2000, bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 y plata en Londres 2012 y Tokio 2020.