Central Córdoba y Estudiantes definen el primer semifinalista

Estudiantes de La Plata, club que se encuentra en plena disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Central Córdoba se metió en los cuartos de final luego de superar 2-1 a San Lorenzo, en un encuentro que estuvo plagado de polémicas sobre el final. Previamente, en la primera fase, los dirigidos por Omar de Felippe habían terminado en el cuarto lugar de la Zona A con 24 puntos.

Estudiantes, por su parte, se clasificó por la ventana a los playoffs, ya que terminó octavo en la Zona A.

Pese a la floja racha que venía atravesando, el “Pincha” dio el gran golpe del fin de semana pasado al eliminar como visitante a Rosario Central y dejó al “Canalla” sin títulos ganados dentro de la cancha, ya que solo consiguió el que inventó la AFA de un día para el otro por terminar primero en la tabla anual.

En el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, se destaca la sanción de seis meses sin poder ejercer el cargo en el ámbito futbolístico para el presidente del club, Juan Sebastián Verón, la suspensión de dos fechas de cara al próximo torneo para los jugadores que hicieron el pasillo de espaldas y la multa económica de 4.000 entradas.