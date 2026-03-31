Matrimonio que partió de Corrientes chocó un ciervo en la Autovía Artigas

Un inusual y violento siniestro vial ocurrió en el kilómetro 133 de la Ruta Nacional 14 en la provincia de Entre Ríos, donde un matrimonio que partió de Corrientes, chocó contra un ciervo, lo que ocasionó el despiste y vuelco del automóvil en el que viajaban hacia la provincia de Buenos Aires.

El hecho tuvo como protagonista a un automóvil Fiat Cronos de color rojo que circulaba en sentido Norte-Sur y era conducido por un hombre de 69 años, acompañado por su esposa de 62.

Habían iniciado su trayecto en suelo correntino horas antes del accidente cuando de forma imprevista, un ciervo saltó desde el sector oeste de la autovía hacia la cinta asfáltica, haciendo que el impacto frontal fuera inevitable.Debido a la violencia de la colisión, el conductor perdió el control del rodado, el cual despistó hacia la banquina y terminó impactando contra el guardarraíl del lateral oeste. Personal de la Comisaría Tercera de Concepción del Uruguay intervino de inmediato en el lugar para asistir a los ocupantes.A pesar de los importantes daños materiales registrados en el frente del vehículo y el fuerte impacto contra la defensa metálica, ambos integrantes del matrimonio resultaron ilesos.