Sudamericano Sub 20: Argentina enfrenta a Colombia por la clasificación al Mundial

La Selección enfrentará este lunes a Colombia desde las 19:30 (hora de la Argentina) en el estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela. La Albiceleste necesita un triunfo para clasificarse a la Copa el Mundo que se jugará en Chile.

El equipo que dirige Diego Placente todavía no conoce la derrota. En la primera fase, goleó 6-0 a Brasil, empató 1-1 con Colombia, derrotó 1-0 a Bolivia e igualó por la mínima ante Ecuador. En la fase final, comenzaron con un triunfo 2-1 ante Chile y victoria 4-3 frente a Uruguay. De esta manera, Argentina tiene seis puntos y comparte liderazgo con Brasil.

Cómo llega Colombia al partido contra la Selección argentina Sub 20

Los Cafeteros fueron los ganadores de su grupo con diez puntos. Empataron 1-1 con Argentina en su debut, le ganaron 1-0 a Ecuador, 3-2 a Bolivia y también por la mínima a Brasil.

Su comienzo en el hexagonal final fue con goleada 4-0 sobre Paraguay. Pero en la segunda fecha, perdió 1-0 ante Brasil. Ahora, el equipo que dirige César Torres Ramírez, que marcha tercero en la tabla, intentará volver al triunfo.

Resultados de la fecha 2 del Hexagonal Final

Colombia 0 - 1 Brasil

Uruguay 3 - 4 Argentina

Paraguay 2 - 1 Chile

La probable formación de Argentina vs. Colombia, por el Sudamericano Sub 20

Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

La probable formación de Colombia vs. Argentina, por el Sudamericano Sub 20

Jordan García, Keimer Sandoval, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Kener González, Alejandro Ararat Díaz, Jordan Barrera, Oscar Perea, Neyser Villarreal y Andy Batioja. DT: César Torres Ramírez.