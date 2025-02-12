River empató con Godoy Cruz y se aleja de la punta de la tabla

River no rindió bien y se llevó un empate de 0-0 frente a Godoy Cruz, en un encuentro que se disputó en la provincia de Mendoza y le dio continuidad a la fecha 5 del torneo Apertura. El Millonario sigue invicto con dos triunfos y tres empates, mientras que el Tomba sigue sin hacer goles y no ganó.

El equipo de Gallardo nunca encontró claridad en los metros finales para generar peligro y Petrolli prácticamente no intervino.

River disputó el partido por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. Este resultado lo dejó con nueve puntos y quedó a tres de Independiente, en la cuarta posición de la zona B, en tanto que Godoy Cruz suma dos unidades aunque tiene pendiente el partido suspendido ante Talleres.

En la sexta fecha, River recibirá a Lanús en el Monumental el próximo domingo mientras que el lunes que viene, en Liniers, Godoy Cruz visitará a Vélez, otro equipo que todavía no hizo goles en lo que va del campeonato.