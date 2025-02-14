Regatas se quedó sin resto y perdió frente a Instituto

La segunda derrota consecutiva sumó Regatas Corrientes en Córdoba en la Liga Nacional de Básquetbol. Este viernes cayó frente a Instituto 75 a 67 en un partido donde fue competitivo durante 30 minutos pero se quedó sin resto en el capítulo final.

El equipo conducido por Fernando Calvi mejoró su producción respecto a la dura derrota contra Atenas del miércoles. Este viernes, en el estadio Ángel Sandrin, Regatas le jugó de igual a igual a Instituto, incluso pudo imponer su estilo de juego en el tercer cuarto para igualar el marcador en 54 puntos. Sin embargo, en el cierre de ese capítulo y en el inicio del último cuarto, Instituto inclinó el partido a su favor.

Fabián Ramírez Barrios con 19 puntos y Charles Thomas con 10 fueron los principales goleadores de Regatas (11-11). El pivote extranjero no jugó el cuarto final al evidenciar un gran desgaste físico. En Instituto (14-6), se destacaron en el goleo Emmitt Holt con 17 y Lee Aaliya con 14.

El primer tiempo fue equilibrado. Instituto intentó imponer su ritmo pero Regatas respondió bien, tanto atrás como adelante para mantenerse cerca en el marcador.

Los dos cuartos iniciales favorecieron a la Gloria 21 a 15 y 42 a 38, con un Regatas que en esos 20 minutos apenas llegó a un 23% (3 de 13) en los tiros de tres puntos. El tercer capítulo también mostró arriba al equipo cordobés 56 a 54.

El local jugó bajo la batuta de Leandro Vildoza y los puntos de Emmitt Holt. Los conducidos por Lucas Victoriano también dominaron cuando la pelota llegó a la zona pintada.

Regatas contestó con Charles Thomas en el poste bajo y ráfagas de Sebastián Lugo y Salvador Giletto. Algunas pérdidas y desconcentraciones defensivas le impidieron ponerse al frente en el marcador en este período.

En el tercer cuarto, el juego se desenvolvió más a lo que propuso Regatas. Después de un mal arranque, Instituto sacó 8, creció la figura de Thomas para dejar a Regatas 46 a 45 abajo en el marcador. El equipo correntino desperdició varias ofensivas para ponerse al frente y luego de varios minutos sin convertir apareció Fabián Ramírez Barrios para igualar el partido en 54 con tres triples consecutivos.

En el cierre del capítulo, Instituto pudo correr y anotar, mientras que en el inicio del último segmento, mantuvo ese ritmo, anotó de tres y se escapó por 13 (67 a 54) frente a un rival que estuvo 5 minutos sin anotar.

Regatas sintió el desgaste físico del partido, perdió concentración y poder de gol. Se quedó sin reacción y sumó su segunda derrota consecutiva.

La gira de Regatas por Córdoba concluirá este domingo, cuando desde las 21 hs., enfrente a Independiente de Oliva. Luego, el 28, cerrará el mes frente a Quimsa en el estadio José Jorge Contte de la capital correntina.

