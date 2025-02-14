Boca aprovechó su oportunidad y superó a Banfield

Boca Juniors se impuso 1-0 a Banfield en el inicio de la sexta fecha de la zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La eficacia estuvo a favor del Xeneize, donde fue titular el goyano Kevin Zenón, porque en el único remate franco al arco apareció Lautaro Di Lollo de cabeza para marcar la única emoción de esta historia.

Ayrton Costa se fue expulsado al cierre del tiempo reglamentario y el arquero Agustín Marchesín fue clave para conservar la ventaja en los segundos finales.

Durante la primera mitad del encuentro, Boca solamente quedó en buenas intenciones para atacar, Banfield tuvo la pelota pero la falta de frialdad en los tiros al arco sentenció el 0 a 0.

En el complemento del duelo, Banfield encerró con su defensa intensa a Boca y dominó en el ataque, con contragolpes y jugadas estacionadas.

Boca se despertó en los últimos minutos del partido y generó diversas jugadas claras para anotar. En el minuto 41, el marcador central Lautaro Di Lollo ejecutó un cabezazo preciso dentro del área chica y abrió el marcador a favor de Boca Juniors.

Tres minutos después, el defensor Ayrton Costa se retiró expulsado (por doble tarjeta amarilla) del encuentro.

Ahora, Boca deberá afrontar su debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en Perú este martes desde las 21:30, mientras que el Taladro buscará volver a la victoria este lunes a partir de las 21 ante Tigre en Victoria por la séptima jornada del campeonato local.