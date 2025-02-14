¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA PROFESIONAL

Boca aprovechó su oportunidad y superó a Banfield

El único gol del partido lo marcó Lautaro Di Lollo. El Xeneize terminó con 10 jugadores por la expulsión de Ayrton Costa.

 

Por El Litoral

Viernes, 14 de febrero de 2025 a las 22:11

Boca Juniors se impuso 1-0 a Banfield en el inicio de la sexta fecha de la zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
La eficacia estuvo a favor del Xeneize, donde fue titular el goyano Kevin Zenón, porque en el único remate franco al arco apareció Lautaro Di Lollo de cabeza para marcar la única emoción de esta historia.
Ayrton Costa se fue expulsado al cierre del tiempo reglamentario y el arquero Agustín Marchesín fue clave para conservar la ventaja en los segundos finales.
Durante la primera mitad del encuentro, Boca solamente quedó en buenas intenciones para atacar, Banfield tuvo la pelota pero la falta de frialdad en los tiros al arco sentenció el 0 a 0.
En el complemento del duelo, Banfield encerró con su defensa intensa a Boca y dominó en el ataque, con contragolpes y jugadas estacionadas.
Boca se despertó en los últimos minutos del partido y generó diversas jugadas claras para anotar.  En el minuto 41, el marcador central Lautaro Di Lollo ejecutó un cabezazo preciso dentro del área chica y abrió el marcador a favor de Boca Juniors.  
Tres minutos después, el defensor Ayrton Costa se retiró expulsado (por doble tarjeta amarilla) del encuentro. 
Ahora, Boca deberá afrontar su debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en Perú este martes desde las 21:30, mientras que el Taladro buscará volver a la victoria este lunes a partir de las 21 ante Tigre en Victoria por la séptima jornada del campeonato local.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD