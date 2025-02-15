El Provincial de Clubes se pone en marcha con tres partidos

La 18va. edición del Torneo Provincial de Clubes se pondrá en marcha este fin de semana. Durante la jornada del sábado 15 se disputarán 3 partidos, mientras que el domingo 16 se completará la primera fecha con la concreción de 10 encuentros.

El torneo reservado para los equipos de primera división contará con la participación de 39 clubes, por primera vez se utilizará el sistema Comet, repartirá 13 millones en premios y otorgará una plaza para el próximo Regional Federal Amateur.

“Tenemos una gran expectativa para este provincial. Se nota en el movimiento que generaron los clubes y por la gran participación que tenemos ya comencé las conversaciones para que nos otorguen otra plaza al Regional”, anticipó Pablo Alonso, presidente de la Federación Correntina de Fútbol en Era por Abajo en Radio UNNE.

Durante la jornada sabatina se disputarán tres encuentros y se presentarán los equipos que fueron campeones en la capital provincial durante el 2024.

Empedrado, campeón del Oficial, ahora con la conducción técnica de Víctor Galarza, visitará a Deportivo de Concepción, mientras que Sacachispas, ganó la Copa de la Liga y la Supercopa de Campeones, ahora con Juan Céspedes, será local de Ferroviario de Saladas. Estos dos partidos darán inicio a las 17.

Además, en Ituzaingó, El Decano recibirá a San Alonso de Virasoro.

La primera fecha se completará este domingo con la disputa de 10 partidos, entre ellos la presentación del Deportivo Mandiyú, recibirá a Canale de Bella Vista, y de Comunicaciones de Mercedes, campeón del Provincial 2024, que será local de San Martín de La Cruz.

Las zonas

Los 39 clubes participantes fueron divididos en 13 zonas que quedaron conformadas de esta forma:

Zona 1: Sacachispas (Capital), Ferroviario (Saladas) y Sportivo (Santa Lucía).

Zona 2: El Decano (Ituzaingó), San Alonso (Virasoro) y Atlético Sartuntún (Santo Tomé).

Zona 3: Luz y Fuerza (Virasoro), Barcelona (Santo Tomé) y San Francisco (La Cruz).

Zona 4: Berón de Astrada (Santo Tomé); Unión (Ituzaingó) y Juventud Unida (Virasoro)

Zona 5: Comunicaciones (Paso de los Libres), Atlético Juan Pujol (Monte Caseros) y Barracas (Curuzú Cuatiá).

Zona 6: Progresista (Monte Caseros), Belgrano (Curuzú Cuatiá) y Porá Purahey (Sauce)

Zona 7: Victoria (Curuzú Cuatiá), Juventud Unida (Sauce) y Berón de Astrada (Esquina).

Zona 8: Comunicaciones (Mercedes), San Martín (La Cruz) y Puente Seco (Paso de los Libres).

Zona 9: San Martín (Esquina), Huracán (Goya) y Barrio Norte (Bella Vista).

Zona 10: Central (Goya), Football (Esquina) y Curupay (Capital).

Zona 11: Defensores (San Roque), Mitre (Paso de los Libres) y San Lorenzo (Monte Caseros).

Zona 12: Deportivo (Concepción), Deportivo Empedrado (Capital) y Matienzo (Goya).

Zona 13: Mandiyú (Capital), Canale (Bella Vista) y Sol de América (Ituzaingó).

Forma de juego

Durante la primera fase, etapa de grupos, jugarán todos contra todos a dos ruedas. El primero de cada grupo y los tres mejores segundos avanzarán a la siguiente fase.

Los octavos de final, cuartos, semifinales y final se disputarán a partidos de ida y vuelta. Las series se definirán en la cancha del equipo mejor ubicado de la etapa clasificatoria.

El campeón del Provincial clasificará al Regional Federal Amateur y embolsará $5 millones, en tanto que la Liga que representará se quedará con $3 millones. El subcampeón se quedará con $3 millones y la Liga a la que representa se llevará $2 millones.

Programación

El programa de partidos para la primera fecha del Provincial es el siguiente:

Sábado 15

17:00 Sacachispas (Capital) vs. Ferroviario (Saladas). Cancha: Huracán Corrientes. Árbitro: Daniel Miño.

17:00 Deportivo (Concepción) vs. Empedrado (Capital). Estadio: Luis María “Kelele” Obregón. Árbitro: Anahí Chávez.

18:00 El Decano (Ituzaingó) vs. San Alonso (Virasoro). Cancha: Yacyretá. Árbitro: Federico Pérez Saucedo.

Domingo 16

17:00 Mandiyú vs. Canale (Bella Vista). Cancha: Boca Unidos. Árbitro: Francisco Vargas.

17:30 San Martín (Esquina) vs. Huracán (Goya). Cancha: San Martín. Árbitro: Leonardo Billanueva.

17:30 Defensores (San Roque) vs. Mitre (Paso de los Libres). Cancha: Defensores. Árbitro: Gerardo Sandoval.

18:00 Comunicaciones (Paso de los Libres) vs. Atlético Juan Pujol (Monte Caseros). Estadio: Agustín Faraldo. Árbitro: Sofía Canteros.

18:00 Parque Independencia (Monte Caseros) vs. Belgrano (Curuzú Cuatiá). Estadio: Samuel W. Robinson. Árbitro: Luis Pérez.

18:00 Comunicaciones (Mercedes) vs. San Martín (La Cruz). Estadio: Lorenzo Colombi. Árbitro: Maximiliano Soler.

18:00 Central Goya vs. Football (Esquina). Cancha: Central Goya. Árbitro: Brahim Ferreira.

19:00 Luz y Fuerza (Virasoro) vs. Barcelona (Santo Tomé). Estadio: Vuelta del Ombú. Árbitro: Edgardo Romero.

19:00 Berón de Astrada (Santo Tomé) vs. Unión (Ituzaingó). Estadio: 27 de agosto. Árbitro: Eduardo Parras.

21:00 Victoria (Curuzú Cuatiá) vs. Juventud Unida (Sauce). Cancha: Victoria. Árbitro: Marcelo Centurión.



