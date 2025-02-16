Regatas cierra su gira por Córdoba

Con la intención de volver al triunfo y cerrar con un festejo su paso por la provincia de Córdoba, Regatas Corrientes enfrentará este domingo a Independiente de Oliva en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro dará inicio a las 21 y se desarrollará en “El Gigante de la ruta 9 y marcará el final del paso de Regatas por suelo cordobés.

Los dos primeros partidos, Regatas los disputó en Córdoba donde perdió contra Atenas e Instituto. Ahora llegó el momento de jugar en Oliva, ciudad distante a unos 98 km de la capital cordobesa.

Regatas cosecha 11 triunfos y la misma cantidad de derrotas para ubicarse en el décimo lugar de las posiciones.

Como visitante, el equipo que conduce Fernando Calvi baja mucho su rendimiento. En la presente temporada disputó 12 partidos fuera de Corrientes y solamente alcanzó 3 victorias.

En el inicio de la gira por Córdoba, Regatas dejó una pobre imagen en la derrota contra Atenas (107 a 79), en tanto que mejoró su producción pero no alcanzó para conseguir el triunfo frente a Instituto (75 a 67).

Frente a la Gloria, el plantel de Regatas estuvo completo con el regreso de Tobías Franchela que dejó atrás un desgarro por contusión.

En ese mismo partido, el Fantasma bajó su nivel en el último cuarto donde se evidenció una merma física con Charles Thomas como máximo exponente de esa situación.

Independiente de Oliva, en tanto, viene de perder como local frente Atenas de Córdoba por 83 a 76 y está en el décimo séptimo lugar con siete triunfos en 23 presentaciones.

Dentro de su plantel, está el correntino Rolando Vallejos, habitual titular para el DT Martín González. También aparecen dos ex Regatas, Patricio Tabarez y Pablo Espinoza.

Durante el actual torneo, Regatas venció a Independiente en el estadio José Jorge Contte por 85 a 60 con 17 puntos de Iván Gramajo y 16 de Andrés Jaime.

Luego del partido de este domingo, Regatas recién volverá a jugar el viernes 28 cuando reciba la visita de Quimsa de Santiago del Estero.