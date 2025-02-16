La opiniones por el tenista Sinner y su acuerdo con la Agencia Mundial de Antidopaje

No cayó nada bien en el mundo del tenis el acuerdo al que llegaron Jannik Sinner y la Agencia Mundial de Antidopaje, después de que el tenista italiano diera positivo de un anabolizante llamado clostebol, en marzo del año pasado.

El número 1 del mundo decidió aceptar tres meses de suspensión, en los cuales no perderá su condición en el ranking, para evitar el juicio en su contra, que podría haberle deparado una pena mayor.

El primero en criticar el acuerdo entre las partes fue el tenista australiano Nick Kyrgios, quien siempre estuvo en contra de la decisión: “En el tenis no existe la equidad”, dijo el australiano en la red social X.

En tanto, el número ocho del mundo, Daniil Medvedev, habló tras perder en las semifinales del Open 13 en Marsella y señaló: “Espero que todos puedan discutir con la WADA y defenderse como Jannik Sinner de ahora en adelante”.

Por su parte, la Asociación de Jugadores de Tenis Profesional, fundada por Novak Djokovic y Vasek Pospisil, también se pronunció en X en donde criticó a las partes involucradas en la toma de decisiones.

“El ‘sistema’ no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos a medida, trato injusto y decisiones inconsistentes”, escribió la PTPA.

“No se trata solo de los diferentes resultados para diferentes jugadores. Se trata de la falta de transparencia. La falta de proceso. La falta de consistencia. La falta de credibilidad en agencias encargadas de regular nuestros deportes y atletas”, indicó el comunicado.

Por último, acusó a las agencias de un sesgo inaceptable “hacia todos los atletas” y la muestra de “un profundo desprecio por cada deporte y sus aficionados”. “Es hora de un cambio”, cerró el escrito.

Los tenistas que apoyaron a Jannick Sinner

El tenista noruego Casper Ruud envió un mensaje de apoyo al italiano Jannik Sinner, suspendido tres meses por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“Conozco muy bien a Jannik. Estoy con él. Creo que es un buen tipo”, dijo Ruud el sábado ante la prensa, horas después de que se conociera la suspensión del tenista italiano, número uno del ranking mundial, hasta el 4 de mayo.

Por su lado, el veterano francés Richard Gasquet también expresó su simpatía por Sinner, y resaltó que pronto estará de regreso en los torneos de la ATP: “Jannik es un gran tipo, tiene una gran personalidad y es muy agradable en la cancha, va a regresar pronto, eso es lo más importante”.

El sábado se dio a conocer que Sinner y la AMA llegaron a un acuerdo para que el tenista italiano cumpla una suspensión de tres meses por una contaminación accidental del esteoroide clostebol.

En esos tres meses de sanción, Sinner se perderá los torneos Masters 1000 de Indian Wells y Miami en marzo, y Montecarlo y Madrid en abril, pero ningún Grand Slam.

