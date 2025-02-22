Con muchos cambios, Boca recibe a Aldosivi

Boca se medirá ante Aldosivi este sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura, con la intención de cambiar la página tras la derrota en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

El encuentro se jugará en La Bombonera a las 19.30 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Boca llega de un duro golpe después de caer frente a los “Blanquiazules” en Perú, por el partido de ida de repechaje para la fase de grupos de la copa internacional. Por ello, frente a su público, deberá revertir su mala imagen y conseguir una victoria que le permita a los hinchas ilusionarse con seguir avanzando en la Libertadores.

En el Torneo Apertura, el “Xeneize” viene de cosechar dos victorias en los últimos dos partidos frente a Independiente Rivadavia y Banfield.

El entrenador Fernando Gago planea algunas modificaciones en relación al equipo que cayó por la Copa Libertadores. En la delantera, se perfilan para la titularidad Lucas Janson, Milton Giménez y Ezequiel “El changuito” Zeballos.

A su vez, si terminan de forma correcta el entrenamiento, el centrocampista Ander Herrera y el central Marcos Rojo podrían volver a formar parte del once inicial.

Por su parte, Aldosivi no arrancó con el pie derecho su vuelta a la Primera División del Fútbol Argentino donde solo consiguió sumar un punto en el empate ante Estudiantes de La Plata, mientras que cayó en los anteriores cinco partidos.

