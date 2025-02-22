Con seis partidos se pone en marcha el Oficial 2025

El Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) se pondrá en marcha este sábado con la disputa de 6 partidos, en tanto que para el miércoles 26 se diagramaron los dos cotejos restantes.

La jornada, donde se utilizarán tres estadios, comenzará a las 19.30, en tanto que los partidos de segundo turno están diagramados a partir de las 21.30.

El campeón defensor, Empedrado, enfrentará a Lipton y Boca Unidos hará lo propio con Huracán Corrientes en los cotejos destacados de la jornada sabatina.

Empedrado, ahora con la conducción técnica de Víctor Galarza, viene de ganar por el Provincial y tiene como objetivo retener el título logrado en el 2024.

Boca Unidos, con la dirección técnica de José Luis Gaitán, apostará para el certamen liguista a un plantel juvenil que buscará en cada presentación ganar consideración para el equipo del Federal A.

En tanto que Huracán Corrientes apostó por la continuidad de Alfredo “Batuka” Villegas como DT.

Los ascendidos Independiente e Invico debutarán frente a Soberanía y Mburucuyá, respectivamente.

Forma de juego

El Torneo Oficial de Primera A 2025 contará con la participación de 16 equipos y tres etapas.

En la primera fase (Clasificación) jugarán todos contra todos a una rueda.

En la segunda etapa (Definición) los equipos serán agrupados en dos zonas, divididos según la ubicación la instancia anterior. En el grupo A estarán los que finalizaron en posiciones pares y en el B los quedaron en lugares impares.

En la nueva instancia jugarán todos contra todos en cada uno de los grupos, pero se mantendrá la tabla única acumulativa con los puntos logrados en la Clasificación.

El equipo que termine en lo más alto después de las dos primeras fases, logrará la primera plaza de la Liga Correntina de Fútbol para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

La tercera etapa del Oficial será con los cruces eliminatorios. Una vez concluida la segunda fase, los ochos mejores avanzarán a los cuartos de final. Después llegarán las semifinales y la final. En todos los casos será a partido único y en caso de empate se recurrirán directamente a los tiros desde el punto del penal para determinar un ganador.

El campeón del Oficial será el segundo representante de la Liga Correntina para el próximo Regional Federal Amateur. En el caso de coincidir el ganador de la dos primeras etapas y del Oficial, la segunda plaza al certamen nacional será para el subcampeón del Oficial.

En la presente temporada habrá dos descensos directos (los ubicados 15º y 16º luego de la segunda etapa), mientras que dos equipos (13º y 14º) jugarán una Promoción con los finalistas de la Reválida de la Primera B.

Programación

El programa de partidos de la primera fecha del Oficial 2025 es el siguiente:

Sábado 22

Cancha de Libertad: 19.30 Invico vs. Mburucuyá (Sandro Benítez) y 21.30 Libertad vs. Cambá Cuá (Edgar Romero).

Cancha de Lipton: 19.30 Soberanía vs. Independiente (Sebastián Azcona[) y 21.30 Empedrado vs. Lipton (Néstor Frank).

Cancha de Sportivo: 19.30 Boca Unidos vs. Huracán (Nicolás Rodríguez) y 21.30 Sportivo vs. Ferroviario (Javier Cabrera).

Miércoles 26

Cancha de Ferroviario: 19.30 Mandiyú vs. Curupay (Leonardo Billanueva) y 21.30 Talleres vs. Sacachispas (Gerardo Martínez Sandoval).