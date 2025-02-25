Julián Álvarez volvió a brillar en Atlético de Madrid: gol y asistencia ante Barcelona

Julián Álvarez, quien venía de marcar un doblete frente al Valencia el sábado, volvió a brillar en el Atlético de Madrid: marcó un gol y dio una asistencia en el duelo ante Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Más adelante, el equipo de Hansi-Flick lo dio vuelta y se fue con la ventaja de 3-2 al entretiempo.

Antes del minuto de juego, en un ataque del Colchonero, Clément Lenglet ganó de cabeza en el área y, luego, el delantero de la Selección Argentina la empujó en la línea para el 1-0 parcial a favor del equipo de Diego Simeone.

El gol de Julián para que Atlético de Madrid rompa el cero ante BarcelonaEl gol de Julián para que Atlético de Madrid rompa el cero ante Barcelona

Poco después, a los 6 minutos, Julián Álvarez recibió atrás de mitad de cancha, se sacó de encima a dos jugadores del Barcelona y metió un pase entre líneas para Antoine Griezmann, quien convirtió el 2-0 a favor del Aleti.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez sigue imparable en su primera temporada en el Atlético de Madrid: convirtió 20 goles y dio cinco asistencias entre La Liga, Copa del Rey y la Champions League.

Con información de TyC Sports