Boca Juniors recibe a Rosario Central con Gago en la mira

Boca quiere olvidar rápido el fracaso que significó la prematura eliminación en la Copa Libertadores y, buscará dar vuelta la página este viernes cuando reciba a Rosario Central, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura 2025, en el duelo interzonal.

El cotejo, que podría marcar la despedida de Fernando Gago como entrenador del local, se disputará en el estadio Alberto J. Armando desde las 20, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Boca llega golpeado a este encuentro, ya que quedó fuera de toda competencia internacional tras quedar eliminado en la Fase 2 de Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú por penales en La Bombonera.

Esta situación dejó a Gago, en el ojo de la tormenta. Si bien no hubo una advertencia, puertas adentro saben que el DT deberá ir partido a partido y una derrota esta noche podría decantar en su salida.

Dentro de la lista de convocados para este juego quedó marginado Alan Velasco, quien erró el penal decisivo en la definición contra Alianza Lima.

En el certamen local, el "Xeneize" acumula tres victorias al hilo y marcha cuarto en el grupo A con 14 puntos, uno menos que los tres líderes -Estudiantes de La Plata, Tigre y Argentinos Juniors-. Aunque en el juego no acompaña a los resultados, buscará su cuarto triunfo para encaminar su clasificación a octavos de final del campeonato que se volvió primordial tras la salida de la Libertadores.

Por su parte, Rosario Central es líder en la Zona B con 17 puntos gracias a cinco victorias y dos igualdades y es uno de los cuatro invictos que tiene el campeonato.

Los dirigidos por Ariel Holan llegan a este compromiso con el animo por las nubes, ya que en su último compromiso se impusieron en el clásico de Rosario ante Newell´s por 2-0.

La jornada de viernes también contempla estos partidos Central Córdoba - Deportivo Riestra (22.15) y San Martín de San Juan - Belgrano de Córdoba (22.15).