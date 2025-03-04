Golazo de Julián Alvarez para el Atlético, que cayó 2-1 ante el Real Madrid

El gran momento de Julián Álvarez tuvo otro capítulo en la Champions League, aunque su golazo no le alcanzó al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que de visitante cayó 2-1 ante el Real Madrid, en la ida de los octavos de final. De todas formas, la serie quedó completamente abierta para la revancha que será el próximo miércoles 12 de marzo en el estadio Wanda Metropolitano.

Treinta y dos minutos marcaba el reloj en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid ganaba desde el arranque por un golazo de Rodrygo. Pero en la cancha estaba el angelado Julián Alvarez, el mejor delantero argentino del momento, que lo demostró también en el clave encuentro de Champions League para darle el empate parcial al Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final, que finalmente quedó en manos del local por 2 a 1.

Recostado en el sector izquierdo, la Araña recibió la pelota, encaró y dejó en ridículo al francés Eduardo Camavinga antes de llegar al vértice del área y sacó un derechazo con 'rosca' que se clavó en el palo más lejano del arquero Thibaut Courtois. Brutal, galáctico. A los habitués de buscar comparaciones, la definición les recordó a aquella de Enzo Fernández contra México en el Mundial de Qatar 2022.

Luego, en la primera incursión ofensiva del Merengue en el segundo tiempo, Brahim Díaz marcó el 2-1. Llegó tras una buena triangulación en la izquierda del marroquí con Vinicius y Mendy y un quiebre de cintura del propio Díaz dentro del área.

También en el segundo tiempo el argentino Rodrigo De Paul pudo convertir para el Aleti. Un cabezazo fallido del alemán del Real Madrid Rudiger dentro del área sorprendió al mediocampista argentino, al que le quedó la pelota dentro del área con chances para gritar el segundo gol de Atlético de Madrid. Luego, se abrió y no logró definir.



