Boca Unidos prepara variantes para recibir a Sarmiento

La segunda rueda de la zona 4 del Federal A de fútbol se pondrá en marcha este sábado con el partido que sostendrán desde las 18 Atlético Rafaela y Sol de América de Formosa en el adelanto de la décima fecha.

Boca Unidos jugará al día siguiente. Se presentará como local y recibirá a Sarmiento de Resistencia donde debutará Roberto Marioni como entrenador.

Matías Mazmud, técnico del aurrirrojo, ensayó con variantes en la formación titular. Ángel Piz y Antonio Medina, cumplieron con la fecha de suspensión, y estarán dentro de los once titulares.

Además, también probó con la vuelta de Leandro Vera a la línea defensiva.

De acuerdo a la formación que inició el encuentro contra Crucero del Norte, los que saldrían del equipo son Marcos Fissore, Santiago Chamorro y Esteban Orfano.

El encuentro entre Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia se jugará este domingo en la capital correntina desde las 15.30 con el arbitraje de Mariano Agli.

Durante la jornada de domingo, también jugarán Mitre - Crucero del Norte y Sarmiento de La Banda - Juventud Antoniana de Salta.

En la fecha 10, quedará libre San Martín de Formosa.