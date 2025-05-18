Boca Unidos no pasó del empate con Sarmiento

La falta de definición impidió que Boca Unidos vuelva al triunfo. En el complejo Leoncio Benítez, este domingo, igualó sin abrir el marcador con Sarmiento de Resistencia.

El encuentro correspondió a la décima fecha, primera de las revanchas, en la zona 4 del Torneo Federal A 2025.

Boca Unidos que lleva tres fechas sin triunfos, fue superior en el primer tiempo, tuvo las oportunidades para convertir pero falló en la puntada final. En el complemento, el encuentro fue más equilibrado y sobre el final, el equipo correntino nuevamente dejó pasar la oportunidad para romper el 0.

En el inicio del cotejo, Sarmiento, donde debutó como entrenador Roberto Marioni, presionó arriba en el campo de juego y generó zozobra en la defensa correntina.

Boca Unidos tardó unos minutos en apoderarse de la mitad de la cancha y lentamente llevó peligro sobre el arco defendido por Germán Yacaruso, una de las figuras de la tarde.

Maximiliano Osurak contó con tres chances para anotar, en una de ellas eludió al arquero y Brian Berlo despejó sobre la línea.

Raúl Albornoz tuvo su oportunidad con un cabezazo que el uno rival mandó la pelota al córner.

Además, Ángel Piz, frente al arco en el área grande, desvió su remate y Pablo Cuevas demoró sacar su remate y permitió la recuperación de un defensor.

En el segundo tiempo, Boca Unidos intentó mantener el protagonismo, Osurak desperdició otra oportunidad para anotar, pero aparecieron algunos desacoples defensivos, Sarmiento se animó a atacar y llevó peligro sobre el arco de David Acuña.

En el final, el equipo correntino generó dos jugadas claras para convertir. Israel Escalante llegó tarde para empujar la pelota al fondo del arco y Yacaruso le tapó un remate de Antonio Medina.

La formación titular que presentó Matías Mazmud en Boca Unidos fue con David Acuña; Pablo Cuevas, Leandro Vera, Raúl Albornoz y Nahuel Franco; Leandro Gómez, Ataliva Schweizer, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz; Antonio Medina y Maximiliano Osurak.

Boca Unidos sumó su segundo empate consecutivo como local y no puede despegar en la temporada. En la próxima fecha (11) visitará a San Martín de Formosa.