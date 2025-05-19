La Batalla del Puente tuvo una noche histórica en el club Huracán

La 15° edición de la “Batalla del Puente” tuvo su agenda de primer nivel en el Club Huracán Corrientes. Fueron 11 combates lo que le pusieron el brillo necesario a esta edición de una marca registrada en el MMA del norte argentino con atrayentes combates por los títulos con peleas profesionales en las de fondo.

Uno de los que más festejó fue el correntino Juan José Ibáñez, que volvió a subirse a la jaula y agrandó su récord venciendo al experimentado bonaerense Maximiliano Ortiz. La victoria de “Juanjo” se produjo en el primer asalto, con un KOT al minuto y 11 segundos de comenzado el combate.

El correntino que representa al gimnasio Black Water, bajó a su rival con un gancho de derecha y golpes en el suelo, sosteniendo ahora su trayectoria con un récord positivo de 13 victorias y 5 derrotas en el campo rentado.

Otro momento vibrante de la noche fue cuando Valeria Ibáñez (de Black Water) ganó su cinturón quedándose con el combate en la categoría hasta 52 kgs, venciendo por decisión unánime a la bonaerense Loly Espinoza.

En el primer combate de semifondo con un cinturón en juego, el correntino Luciano Ros regresó a la jaula después de muchos meses (superando una dura lesión) y fue el ganador por KOT a los 4 minutos del primer round, superando en la pelea pactada en 70 kgs, al misionero Santiago Chamorro.

La noche sel sábado cumplió con buenas peleas y uno de los momentos más festejados por los presentes, fue la victoria de Pablo Flores (Black Water) sobre el misionero Agustín Martins, con tan sólo 16 segundos transcurridos del primer asalto.

“El Niño” Flores conectó una derecha que dejó fuera de combate a Martins, en esta pelea de la categoría 70 kilogramos.

En otra de las peleas de MMA Pro, el correntino Axel Aguirre (Dojo Guerreros) consiguió su primera victoria en el campo profesional venciendo al goyano Bautista Cardozo, por KOT en el segundo asalto.

Además, Máximo Romero logró victoria interesante en la pelea de boxeo extremo que se dio en esta noche de la “Batalla del Puente”. Superó por decisión mayoritaria a Tomás Rueda, en el combate pautado en 69 kgs.

Esta edición de la “Batalla del Puente” también contó con el desarrollo de distintos valores convocantes y de luchadores que dan sus primeros pasos en estas disciplinas.Cristian Alvarado fue otro ganador de la noche de MMA en Corrientes, venciendo a Gonzalo García (61 kgs) en un combate que se resolvió por sumisión (mataleón) en el primer asalto.Por su parte, Marcelo Martínez superó a Alex Barreto (66kgs), también por sumisión en el primer round, mientras que Adrián Acuña le ganó por KOT a Maximiliano Coronel.Y en las peleas de kickboxing semiprofesionales, Eliezer Pavón venció a Ezequiel Aguirre en fallo dividido (cat. 63 kgs) y Carlos Jara derrotó a Axel Acuña en la pelea pactada en 57 kilogramos.Y en la restante pelea de kick semipro, Rocío Sandoval le ganó Luciana Galarza por decisión unánime. En el kick amateur, Morena Lara venció a Ludmila Romero (50 kgs).