Carlos María Zárate perdió en el M15 de Bosnia

El joven tenista correntino Carlos María Zárate tuvo una doble jornada y quedó eliminado del cuadro de individuales del M15 de Bosnia.

La lluvia en Brcko, sede del certamen que se juega sobre polvo de ladrillo, complicó la actividad en los primeros días de competencia.

Este jueves, Zárate (1426 en el escalafón de la ATP) completó su partido frente al belga Emilien Demanet (705), le ganó 7-6 (7-5) y 6-2 para avanzar a los octavos de final.

Este cotejo comenzó el miércoles pero debía ser interrumpido por lluvia cuando el marcador estaba 5 a 5 en el primer set.

La reanudación de dio este jueves, y después de un set equilibrado, el correntino de 20 años pudo prevalecer y llevarse el triunfo.

Después de un descanso de tres horas, Zárate volvió al court para enfrentar a al francés Amaury Raynel (775) que se llevó el triunfo por 7-5, 6-7 (5-7) y 7-6 (7-2).

El partido, que también tuvo un interrupción por las malas condiciones climáticas se extendió durante 4 horas y 25 minutos de juego.

“Después de haber jugado más de 4 horas y medio en el día, no se dio hoy”, comentó Cali en sus redes sociales. “Gracias a todos por el aguante. Seguimos en Hungría”, agregó.

Zárate llegó al cuadro principal desde la clasificación donde ganó dos encuentros, en la primera ronda avanzó por bye.

Antes de viajar a Hungría, Zárate seguirá su competencia en Bosnia donde jugará el dobles junto a Bruno Fernández.

En la primera ronda, los sudamericanos superaron a Makar Krivoshchekov (Rusia) y Wiktor Sasko (Polonia) por 7-6 (7-5) y 6-3.

En el encuentro de cuartos de final, que se postergó para este viernes por lluvia, Zárate y Fernández se medirán frente a Tomasz Berkieta (Polonia) y Gabriele Maria Noce (Italia).

El ganador de este encuentro, jugará también este viernes frente a la dupla compuesta por los argentinos Ezequiel Monferrer y Lucio Ratti.