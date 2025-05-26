Russo renunció en San Lorenzo y está a un paso de Boca

El técnico Miguel Ángel Russo, acaba de anunciar su renuncia en el cargo de entrenador de San Lorenzo por lo que se confirma que su decisión está ligada al llamado de Juan Román Riquelme y la llegada al banco de suplentes de Boca.

Desde el “Ciclón” piden que ponga los seis meses de contrato que le quedan como resarcimiento, pero el ya renunció a su contrato. El “Xeneize” lo podrá anunciar como su nuevo entrenador para disputar el Mundial de Clubes que se jugará en los Estados Unidos desde el 14 de junio hasta el 13 julio.

Aun así, la institución de La Ribera deberá abonar la deuda que aún mantiene con Fernando Gago, quién fue despedido tras la caída ante River en el Monumental por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

De ahora en adelante, se sabe que Russo mantendrá una entrevista con los directivos “Xeneizes” para definir los detalles del contrato.

En su segunda etapa en San Lorenzo, “Miguelo” dirigió un total de 65 partidos, con un total de 28 victorias, 15 empates y 22 derrotas, levantando un equipo que venía en mala racha y que en medio de problemas dirigenciales e institucionales, supo llegar hasta las semifinales del Torneo Apertura 2025, luego de quedar en la cuarta posición de la fase regular.

Por otro lado, el plantel de Boca deberá retornar este martes, a partir de las 9 horas, al complejo deportivo de Ezeiza para someterse a exámenes médicos tras la licencia que les fue otorgada luego de la eliminación a manos de Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura en La Bombonera.

Si el conjunto de la Ribera logra destrabar la salida de Gago, Russo ya podrá ser presentado y dirigir la práctica, de cara al torneo que se disputara en continente norteamericano.