Independiente volvió a la pelea con una goleada a Boston River

Pese al golpe en el inicio de las actividades, Independiente remontó en el estadio Centenario y goleó 5-1 a Boston River, una victoria crucial por la cuarta fecha de competencia para mantener vivas sus aspiraciones de finalizar en el primer puesto de la Grupo A.

El dueño de casa empezó en ventaja con gol de Agustín Anello pero Matías Giménez Rojas -por duplicado-, Luciano Millán, Diego Tarzia y Santiago Hidalgo le dieron el triunfo al equipo de Julio Vaccari.

El jugar fuera del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue un gran problema para el Rey de Copas en esta edición del certamen internacional, al caer contra Nacional Potosí y Guaraní, y el temprano gol de Anello a los seis minutos de juego agudizó la preocupación; tras una definición cruzada imposible de detener para Rey. Sin embargo, el Rojo reaccionó a tiempo y logró una victoria contundente que le permite reinsertarse en la contienda por ser líder.

El elenco uruguayo buscó salir desde el fondo con su arquero Bruno Antúnez y una equivocación en la salida fue lo que volvió a poner en partido a Independiente, con una recuperación de Luciano Cabral y puntinazo de Giménez Rojas para marcar su primer gol desde la vuelta de su rotura de ligamentos cruzados en marzo de 2024. El tanto brindó un envión anímico tal que el gol de la remontada llegó pocos minutos más tarde con una gran aparición de Millán en el segundo palo para cambiar por gol el centro de Tarzia.

Con la ventaja es que el elenco de Vaccari jugó cada vez mejor y cerró el primer tiempo coqueteando con estirar su diferencia en el marcador, lo cual logró a los 40 segundos del segundo tiempo donde una brillante asistencia de taco de Giménez Rojas terminó en gol de Tarzia.

El juvenil tuvo una gran chance de transformar la victoria en goleada a los 11 minutos pero al disparar recibió una dura patada de Acosta que, a instancias del VAR, se sancionó con un penal que el delantero sanjuanino transformó en el 4-1 y su doblete, también el primero desde marzo del 2024 y un retorno a las redes más que necesario debido a la lesión que sufrió Gabriel Ávalos en vísperas de un momento decisivo de la campaña.

El encargado de poner cifras definitivas fue Hidalgo, que ingresó por el ex-San Martín de San Juan y ya en tiempo de descuento aprovechó de otro gran centro de Tarzia desde la banda izquierda para poner el 5-1 primero parcial y pocos segundos más tarde definitivo.

Pese a que los hinchas que emprendieron el viaje al lado oriental del Río de la Plata despidieron al equipo cantando "el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar" referenciando el cruce ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Apertura 2025, esta victoria permite al Rojo escalar al segundo puesto del grupo A con seis unidades y depender de sí mismo para finalizar en el primer puesto, vital para decir presente directamente en octavos de final.

Crucial para ese objetivo será el partido del próximo jueves 15/5 a las 19 hrs. ante Guaraní en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en Avellaneda, al verse las caras con el equipo que actualmente es poseedor de la primera colocación de la zona.

