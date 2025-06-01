Mandiyú igualó con Victoria en la primera final del Provincial

El primer capítulo de la final del torneo Provincial de Clubes 2025 de fútbol terminó sin abrirse el marcador. En Curuzú Cuatiá, Victoria y Mandiyú igualaron en 0 y todo esta abierto para la definición tendrá lugar en la ciudad de Corrientes.

A lo largo de los 90 minutos, Mandiyú (que jugó con una camiseta alternativa) se mostró superior pero falló en la definición y debió conformarse con el reparto de puntos.

Los dirigidos técnicamente por Fabián “Bocha” Ponce tomaron el protagonismo y se mostraron superiores, principalmente en el inicio del segundo tiempo.

La superioridad que se vio en el campo de juego y en la cantidad de situaciones para convertir no se trasladó en el marcador.

Victoria cedió terreno y la iniciativa; se refugió cerca de su arquero Jonathan Romero esperando hilvanar un contraataque que nunca llegó.

Hernán Valenzuela, el jugador destacado en Mandiyú, y Guillermo Barreto tuvieron las principales oportunidades para abrir el marcador.

Gonzalo González, con un tiro libre, y Alberto Bazán Vázquez también tuvieron sus opciones, pero siempre con resultado negativo.

Con el 0 a 0 todo queda abierto para la revancha que se jugará el próximo fin de semana en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina. En el caso de registrarse otra igualdad en la revancha, se recurrirá directamente a los tiros desde el punto del penal para definir al campeón.

