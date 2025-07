Descendió Invico y Ferroviario salió de la Promoción en un sábado con varias goleadas

Con 5 partidos y 25 goles se cerró la cuarta fecha, segunda fase, del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol.

La jornada sabatina dejó como saldo el descenso de Invico, Ferroviario salió de la zona de Promoción, Libertad quedó entre los últimos cuatros y Sacachispas pone presión para ingresar a los cuartos de final.

Invico fue goleado por Cambá Cuá 9 a 1 (foto) y quedó condenado al descenso. El equipo habitacional acumula 1 punto en 19 partidos y, junto a Soberanía, la próxima temporada militará en la B.

Los goles del equipo Rojo fueron marcados por Julio Sena (3), Emanuel Zalazar, Néstor Cantero, Cirilo Enrique, Juan Romero y Oscar Urbina. Mientras que el tanto de Invico lo señaló Jonathan Maciel.

Por su parte, en un entretenido encuentro, Ferroviario superó a Sportivo 3 a 2 y dejó los últimos cuatro lugares.

Los goles del verdolaga fueron autoría de Juan Kuchack, Jonathan Martínez y Juan Aguirre, mientras que los del albiverde lo hicieron Jorge Osuna y Franco López.

La otra gran goleada de la fecha se la propinó Sacachispas a Libertad al vencerlo 6 a 1.

Los tantos del ganador lo hicieron Gonzalo Ramírez, Leonardo Mosqueda, Iván Mosqueda, Fabio Miño, Yonatan Encina y Lucas Benítez. El gol de Libertad lo señaló Nelson Canteros.

El Tricolor llegó a la línea de Sportivo en la lucha por llegar a los cuartos de final. Mientras que el Decano se mantiene en zona de Promoción.

Por su parte, con gol de Guillermo Barreto, Mandiyú venció a Empedrado 1 a 0 y se afirma en la primera ubicación del certamen.

Además, Curupay superó a Boca Unidos 2 a 0 con goles de Darío Romero y Nicolás Segovia.

Así se ubican

Cuando restan tres fechas para concluir la fase Definición, las posiciones están de esta forma: Mandiyú 51 puntos, Curupay 45, Cambá Cuá 35, Independiente 34, Empedrado 33, Boca Unidos 31, Lipton 28, Sportivo y Sacachispas 27, Huracán 23, Mburucuyá 20, Ferroviario y Talleres 15, Libertad 14, Soberanía 3 e Invico 1.

Lo que viene

La quinta fecha de la segunda etapa del Oficial contempla estos encuentros: Invico vs. Huracán, Talleres vs. Sacachispas, Libertad vs. Boca Unidos, Curupay vs. Cambá Cuá, Soberanía vs. Lipton, Mburucuyá vs. Sportivo, Ferroviario vs. Empedrado y Mandiyú vs. Independiente.