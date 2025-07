Lipton y Ferroviario frente a partidos decisivos, pero con diferentes objetivos

Un fecha clave, la cuarta de la segunda etapa (Definición) del torneo Oficial de primera primera división de la Liga Correntina de Fútbol, se pondrá en marcha este viernes y se completará el sábado.

En la Primera A la lucha está por llegar a los cuartos de final y salir de la Promoción, mientras que en la Primera B, está en juego el segundo ascenso.

La jornada de viernes tiene una propuesta de dos partidos por categorías.

En la A, Lipton enfrentará a Soberanía. El equipo azul necesita los tres puntos para afirmarse entre los ocho mejores del torneo y buscará sumar contra uno de los descendidos.

Por su parte, Ferroviario será local de Empedrado. El verdolaga lucha por escapar de la zona de Promoción (hoy está afuera de ese grupo), mientras que el defensor del título intentará abrochar su clasificación a los cuartos de final.

Cuando restan tres fechas para concluir la etapa Definición, las posiciones están de esta forma: Mandiyú 51 puntos, Curupay 45, Cambá Cuá 35, Independiente 34, Empedrado 33, Boca Unidos 31, Lipton 28, Sportivo y Sacachispas 27, Huracán 23, Mburucuyá 20, Ferroviario y Talleres 15, Libertad 14, Soberanía 3 e Invico 1.

Primera B

La Primera B disputará viernes y sábado la última fecha de la etapa Definición. Queda por determinar el segundo pasaje a la A para la temporada 2026.

Con el ascenso de Doctor Montaña, Yaguareté (33 puntos) y Rivadavia (33) dirimirán el segundo pasaje a la máxima categoría. En el caso de concluir con la misma cantidad de puntos, la ventaja pes para el equipo felino.

Rivadavia jugará este viernes frente a Robinson y Yaguareté se medirá frente a Villa Raquel.

El equipo que quede tercero se sumará a San Marcos, Villa Raquel y San Jorge para disputar la clasificación a la Promoción.

Programación

El programa de partidos correspondientes a la quinta fecha, de la etapa Definición, para la Primera División A y B es el siguiente:

Viernes

Cancha de Lipton: 14.00 Robinson vs. Rivadavia (1º B) y 16.00 Soberanía vs. Lipton (1º A).

Cancha de Ferroviario: 14.00 Barrio Quilmes vs. Alvear (1º B) y Ferroviario vs. Empedrado (1º A).

Sábado

Cancha de Libertad: 14.00 Quilmes vs. Juventud Naciente (1º B) y 16.00 Libertad vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Sportivo: 14.00 Talleres vs. Sacachispas (1º A) y 16.00 Villa Raquel vs. Yaguareté (1º B).

Cancha de Ferroviario: 14.00 San Jorge vs. San Marcos (1º B) y 16.00 Peñarol vs. Doctor Montaña (1º B).

Cancha de Lipton: 14.00 Invico vs. Huracán (1º A) y 16.00 Mandiyú vs. Independiente (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 15.00 Curupay vs. Cambá Cuá (1º A).

Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Sportivo (1º A).