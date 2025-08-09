Con dos goleadas 5 a 0 cerró la penúltima fecha del Oficial de Primera A

La penúltima fecha de la segunda fase del torneo Oficial de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol concluyó este sábado con dos goleadas 5 a 0.

Boca Unidos consiguió la victoria sobre Talleres y Cambá Cuá lo hizo sobre Libertad.

Los ganadores del sábado ya se habían asegurado un lugar en los cuartos de final con los resultados del viernes, mientras que los perdedores deberán disputar la Promoción.

Fabricio Basabe (2), Lautaro Cattaneo (2) y Kevin Gómez marcaron los goles de Boca Unidos que comparte la cuarta ubicación con Independiente.

Mientras que la victoria de Cambá Cuá llegó con los goles de Emanuel Zalazar (2), Bruno Flores, Julio Sena y Arturo Sosa.

Cuando resta una fecha para concluir esta instancia , la expectativa está en cubrir tres plazas para los cuartos de final con cuatro candidatos: Empedrado (33), Sportivo (33), Sacachispas (33) y Lipton (31).

Para el primer cruce eliminatorio ya están clasificados: Mandiyú, Curupay, Cambá Cuá, Boca Unidos e Independiente.

La Promoción la jugarán Talleres y Libertad, mientras que los descendidos son Soberanía e Invico.

Así se ubican

Disputadas 21 fechas (15 de la primera fase y 6 de la segunda) las posiciones están de esta forma: Mandiyú 54 puntos, Curupay 51, Cambá Cuá 38, Boca Unidos e Independiente 37, Empedrado, Sportivo y Sacachispas 33, Lipton 31, Huracán 26, Mburucuyá 23, Ferroviario 21, Talleres 15, Libertad 14, Soberanía 3 e Invico 1.

Lo que viene

La séptima fecha, última de la etapa Definición, contempla estos encuentros: Soberanía - Sportivo, Lipton - Empedrado, Mburucuyá - Independiente, Ferroviario - Mandiyú, Invico - Sacachispas, Huracán - Boca Unidos, Talleres - Cambá Cuá y Libertad - Curupay.