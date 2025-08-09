Decomisan más de 800 kilos de carne porcina ilegal en Corrientes

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó este sábado que detectó y evitó la comercialización de 660 kilogramos de carne porcina y 185 kilogramos de grasa animal, que eran transportados con un certificado sanitario apócrifo en Corrientes.

El hallazgo se produjo durante un control en la Barrera Sanitaria del km 1023 de la Ruta Nacional N.º 12.

La mercadería estaba respaldada por un documento que simulaba ser emitido por la Subdirección de Sanidad Animal del Ministerio de la Producción de Corrientes, pero presentaba graves irregularidades: no consignaba el lugar de procedencia, número de tropa ni plazo de validez, y carecía de la firma del médico veterinario actuante.

Ante la sospecha de falsificación, profesionales del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa contactaron a autoridades del Ministerio de la Producción provincial, quienes confirmaron la falsedad del documento.

Conforme a lo dispuesto en la Resolución ex MAGyP 38/2012 y en los Decretos 4238/68 y 815/1999, se procedió al decomiso, desnaturalización y destrucción de la mercadería, en resguardo de la salud pública.