Santa lucia

Horror en Corrientes: mataron a tiros a un hombre que estaba en su auto

El hecho ocurrió en noche del viernes en la zona norte de la playa municipal de la localidad correntina de Santa Lucía. 

Por El Litoral

Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 09:49

Un brutal asesinato sacudió a la localidad correntina de Santa Lucía en la noche del viernes, cuando  un hombre 39 años fue hallado sin vida dentro de su vehículo en la zona norte de la playa municipal. 

Según la información inicial, el hombre identificado como José Torres, se encontraba tomando mate con una joven cuando fue sorprendido por otro sujeto identificado como Perugorria, de 40 años, quien sería la pareja de la mujer.

El atacante rompió el vidrio del auto con un objeto contundente y disparó en la cabeza del conductor, provocándole la muerte en el acto.

Tras el ataque, el sujeto escapó, lo que desató un operativo de búsqueda en toda la zona.

Finalmente, alrededor de las 23 horas, fue capturado por la Policía de Corrientes y quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades investigan el móvil del crimen y analizan el vínculo entre las personas involucradas para esclarecer por completo el hecho. 

Con información de TN Goya

