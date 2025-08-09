Estudiantes correntinos ganaron el Tecnicar con un auto dedicado a los héroes de Malvinas

El frío no impidió que el entusiasmo se apoderara de la Costanera Sur de Corrientes. En el marco del Tecnicar 2025 “Che Taragüí”, una competencia donde 22 escuelas técnicas de la provincia presentaron sus autos eléctricos disputada este viernes, la Escuela Joaquín de Madariaga de Paso de los Libres conquistó al público con un diseño cargado de historia y sentimiento.

El vehículo, pintado de celeste y blanco, lucía en su frente la silueta de las Malvinas Argentinas, un homenaje que no pasó inadvertido.

EL LITORAL

Reconocimiento a los ex combatientes

“Este año, el equipo a través del diseño impreso, decidió hacer un reconocimiento a todos los ex combatientes que hicieron historia en la gesta de Malvinas”, contó a El Litoral, el rector Rubén Darío Viera, visiblemente orgulloso del trabajo de sus alumnos.

La propuesta fue mucho más que un proyecto técnico. “La experiencia en este proyecto es muy importante, no sólo para la escuela, sino también para toda la comunidad, y lo fundamental, es aprendizaje permanente tanto para docentes y alumnos”, agregó Viera en diálogo con este medio.

EL LITORAL

La provincia de Corrientes tuvo una participación activa en la Guerra de Malvinas y, para la comunidad educativa, recordarlo en un evento de este tipo fue una forma de mantener viva la memoria.

“Nuestra provincia ha sido partícipe activo, y el mejor homenaje está en tenerlos siempre presentes en nuestra memoria y darle desde la escuela, el reconocimiento permanente”, sostuvo el rector.

Los campeones del Tecnicar 2025

El equipo campeón estuvo integrado por los estudiantes Lautaro Manuel Meza, Iris Elizabet Ulik, Melanie Abril Vargas, Tiago Martín Miño y Germán Matías Capurro Romero, quienes trabajaron junto a los docentes Julia Elena Méndez y Julio Nazareno Acuña. La preparación incluyó largas horas de diseño, ensamble y pruebas en pista, ajustando cada detalle para lograr rendimiento y estética.

El Tecnicar 2025 se desarrolló entre el 7 y 8 de agosto, en un circuito montado en la Costanera Sur, entre las calles Las Heras y avenida Romero. Allí, los autos eléctricos debieron superar pruebas de destreza y velocidad antes de la gran carrera final. En ese desafío, los representantes de Paso de los Libres se impusieron con claridad.

En el podio, el segundo lugar fue para la Escuela Técnica Dr. Juan Ramón Vidal de Esquina y el tercero para la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán de Capital. El resto de las posiciones se distribuyó entre instituciones de toda la provincia, en una competencia que dejó en claro el potencial y la creatividad de los estudiantes correntinos.

Después de la victoria, a las 15.30, el equipo volvió a Paso de los Libres, donde fueron recibidos con aplausos y felicitaciones. El auto homenaje a Malvinas, aún con las marcas de la competencia, fue el centro de todas las miradas.

Más allá del triunfo, para los alumnos y docentes la verdadera recompensa fue la experiencia. Compartir con otros equipos, aprender nuevas técnicas, enfrentar desafíos mecánicos en tiempo real y, sobre todo, rendir tributo a quienes defendieron la soberanía nacional.