Intensa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron un intenso operativo para dar con el paradero de dos personas que se encuentran desaparecidas desde este sábado 9 de agosto.

Una de las personas buscadas es Ramona Bernardita Morinigo, de 21 años, quien se ausentó de su hogar en la fecha mencionada.

Según la denuncia radicada por un familiar, sus características físicas son: mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño hasta la cintura y ojos claros.

Al momento de su desaparición vestía pantalón tipo palazo color rosado, camisa a cuadros gris y saco marrón con botones grandes del mismo color.

El otro caso corresponde a Leonardo Braian Ezequiel Núñez, de 17 años, también ausente desde este sábado.

Características físicas: mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello corto negro. Vestía pantalón azul, zapatos negros, campera inflable negra y llevaba una mochila con líneas naranjas.

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comunique con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al teléfono 3794-505110, con la dependencia policial más cercana, o bien al Sistema Integral de Seguridad llamando al 911 (Capital) o 101 (Interior).