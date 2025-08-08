¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Faustina Frío en Corrientes
Rige alerta amarilla por frío extremo en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia por las bajas temperaturas en el norte de la provincia. 

Por El Litoral

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 22:29
Archivo Marcos Mendoza

En las últimas horas, el termómetro volvió a descender en Corrientes y se espera que para este sábado sea aún más extrema y alcance los 4ºC de mínima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por temperaturas extremas para el norte de la provincia.

Alerta por temperaturas extremas 

Los vientos del sector sur llegaron para quedarse en el territorio correntino al menos hasta la semana próxima. Pero para este sábado rige una advertencia amarilla por temperaturas extremas causando un “efecto leve a moderado en la salud” sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Los pronósticos ya habían alertado sobre las bajas temperaturas en la provincia, se espera que a partir del martes la mínima vuelva a ascender levemente. No se prevé precipitaciones.

