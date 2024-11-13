Rompió el silencio: Gastón Edul habló de su relación con Cande Molfese

Tras su eliminación de Bake Off Famosos, Gastón Edul estuvo este martes en Cortá por Lozano programa que se emite por Telefe y aclaró si hubo algo entre él y su compañera de reality, Cande Molfese.

Semanas atrás se lo vinculaba el periodista deportivo sentimentalmente con Nati Jota con quien tenía picantes ida y vueltas al aire de Olga, y ahora, en plena competencia de Bake Off, lo empezaron a vincular con Ángela Leiva y Cande.

En la charla con Vero Lozano, Edul habló sobre la foto que se filtró de él y Molfese saliendo juntos de la fiesta del reality. "En esa foto estábamos todos. Está zoomeada", aclaró.

Uno de los hombres del momento, afirmó: "Nos llevábamos bárbaro con Cande desde el momento cero y Vero es testigo" y resaltó: "Obviamente me parece linda, pero es como hable afuera de cámaras y creo que coincidimos los dos, pero no tengo ganas de estar en una relación ahora".

El joven de 28 años y exparticipante del certamen conducido por Wanda Nara, dejó en claro que "si estuviese con ella, lo diría sin problemas".

Ante el comentario de Sol Perez de su fama de "picaflor", el deportista aclaró: "Yo soy joven, gracias a Dios puedo disfrutar de mi trabajo, me está yendo bien, pero no quita que sea joven y que hago lo que tengo ganas de hacer, y disfruto mucho"

También aclaró su ida y vuelta con guiño a una posible relación con Nati Jota y dijo: "Este juego arrancó en Olga, la primera vez que entré en el juego, fue un juego divertidísimo porque la pasamos bárbaro, pero yo a Nati la conozco mucho tiempo antes de laburar en Olga, y había cierta confianza y después bueno, el resto que decirte, hago lo que tengo ganas".

