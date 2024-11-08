El fuerte cruce de Migue Granados y una usuaria de redes sociales que criticó su podcast

Migue Granados insultó a una usuaria que le hizo una crítica en la red y generó polémica. El conductor de Olga reaccionó molesto al mensaje de una mujer que cuestionó su rol como entrevistador en una charla con Francis Mallmann para La Cruda y su fuerte respuesta se viralizó.

Para su exitoso podcast, Migue entrevistó al reconocido chef argentino Francis Mallmann.Como caracteriza a los episodios, se trató de una charla distendida, donde el conductor buscó conocer la historia detrás del personaje.

Esto, según lo expresó, no le gustó nada a una oyente. "Vi una entrevista a Mallm4nn que le hizo M1gue Granad@s, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar", escribió la cuenta de X @GiDavidswright.

La mujer optó por escribir de esa forma los nombres de Migue y Mallmann para evitar que les llegue la mención de su comentarios. Sin embargo, el conductor del ciclo Sería Increíble (OLGA) leyó su mensaje y, como suele hacer, le respondió sin ningún filtro.

"Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro", comentó Migue.

La mujer, en otro comentario, respondió: "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más".

Y Migue finalmente escribió, explicando qué buscó con su entrevista a Mallmann: "Pero si no entendés el concepto del podcast cerra el orto. Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias".

Por su parte, la mujer que hizo el comentario que provocó el enojo de Migue optó por no seguir la polémica: "Juro que fue sin ánimo de quilombo, sino lo hubiera arrobado. Hay veces que preferiría tener 2 seguidores".

FUENTE: minutouno.com