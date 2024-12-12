Selena Gómez se comprometió con Benny Blanco: así es el impresionante anillo

Luego de un año en pareja, Selena Gómez acaba de anunciar su compromiso con Benny Blanco sorprendiendo a todos sus seguidores. La protagonista de "Emilia Pérez" hizo oficial la noticia en sus redes sociales, compartiendo unas tiernas imágenes junto al productor musical de 36 años. "El para siempre comienza ahora", escribió completamente emocionada.

Según lo que se puede ver en las imágenes y videos compartidos por la misma Selena Gómez, ella no se esperaba que Benny le pidiera matrimonio, por lo que no pudo evitar llorar de felicidad cuando vio el anillo. A su vez, mostró también imágenes posteriores a la pedida donde se ve a su novio dándole un cariñoso abrazo y un beso, mientras están sentados en el suelo del vestidor de su casa, donde ella no puede dejar de enseñar su anillo.

En la publicación, que rápidamente se hizo viral, Benny Blanco también quiso dejar su granito de arena. Por eso, el productor que trabajó con artistas como Katy Perry, Rihanna, Ed Sheeran, Justin Bieber y Maroon 5, comentó: "Ey, espera... esta es mi mujer". A su vez, la revolución de esta publicación no fue solamente para los fans, sino también para amigos y colegas de la pareja, quienes los han llenado de mensajes dándoles unas sinceras felicitaciones.

Es el caso de Taylor Swift, que ya tiene pensado cuál será su papel en la boda: Sí, seré la niña de las flores", Jennifer Aniston: "¡Cariño, felicidades!", Gwyneth Paltrow: "¡SELENAAAAAA!", Suki Waterhouse: "¡Felicidades, belleza!" o Cardi B: "¡Espera, espera un momento! ".

Hay que destacar que, también, algo que ha llamado la atención es el enorme anillo que recibió por parte de blanco. Se trata de una joya realmente impresionante, un anillo de diamantes con un diamante central muy grande y de talla marquesa, también conocido como navette.

FUENTE: minutouno.com