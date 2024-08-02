Controversia en Survivor: una participante vegana fue captada comiendo dulce de leche

Día 16 de Survivor, Expedición Robinson y los participantes ya extrañan las comodidades de su casa. Dormir cómodos en sus camas, darse un gustito con las comidas y la ausencia de las cámaras que los filman 24/7.

El último episodio emitido del reality de Telefe resultó ser particularmente complicado para Fiorela Fraccaro, quien generó un intenso debate en redes sociales tras romper con su veganismo en el programa. La personal trainer, que había manifestado su firme compromiso con una dieta vegana, tuvo una actitud que luego derivó en cuestionamientos sobre su verdadera adherencia a esta filosofía de vida.

La jornada comenzó con la participante visiblemente afectada por el estado de la jaula de gallinas que ponen huevos en el campamento Norte. Lloró mientras intentaba limpiar el área y, accidentalmente, una de las gallinas se escapó. Este incidente generó especulaciones entre sus compañeros, quienes sospecharon que la fuga había sido intencional debido a la opinión personal de Fiorela sobre los animales en cautiverio.

El drama se intensificó cuando el Equipo Norte ganó una merienda de mate con medialunas y dulce de leche como recompensa en el séptimo juego de beneficios. Fiorela, fiel a sus principios veganos, optó por donar su parte de la comida: "Estoy super feliz de que hayamos ganado el beneficio. Me parece que es una de las comidas más ricas que tenemos en nuestro país pero cedí mi parte a mis compañeros así que me quedo con el mate. Sigo sin ingerir nada que provenga de un animal", explicó.

Sin embargo, las cámaras de Survivor capturaron un momento inesperado: Fiorela, en un intento de esconderse con la ayuda de los demás participantes, no se aguantó la tentación e intentó probar un poco de dulce de leche con sus dedos. Aunque su compañera Malena le advirtió justo a tiempo y le dijo "¡Cuidado, la cámara!", por lo que la personal trainer escondió "disimuladamente" el pote, lo alejó de su radar y sólo llegó a consumir los restos que quedaban en su mano.

Este pequeño desliz, registrado en video, generó un revuelo entre los seguidores del reality, quienes se expresaron en redes sociales y manifestaron su indignación con el accionar de la personal trainer que minutos antes había reafirmado su compromiso con el veganismo.

fuente:Pronto