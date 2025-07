Vuelve "Margarita", la serie de Cris Morena, a Max pero en una versión acústica

No entra en discusión que Cris Morena no perdió su esencia y tuvo la magia necesaria para revivir una historia clásica de su repertorio con el estreno de "Margarita", la serie que funciona como spin off de "Floricienta" y se estrenó en Max el pasado 2 de septiembre del 2024. La serie, que se enfoca en una de las tres hijas de Floricienta, fue un completo éxito en la plataforma e, incluso, también en su transmisión en Telefe. Tal es así que, ahora, los fanáticos esperan la llegada de una segunda temporada que ya fue confirmada y donde se podrá ver nuevamente a Margarita, Rey, Daisy, Pipe y Merlín juntos una vez más.

Sin embargo, antes del estreno de la segunda temporada de "Margarita", Max confirmó que se prepara una versión acústica de las mejores canciones de la serie. De hecho, el mismo ya tiene fecha de estreno y se podrá ver en la plataforma incluso antes de lo esperado. Este lanzamiento es ideal y funciona como perfecta preparación para la previa de los Movistar Arena que se encuentran preparando en la producción.

Los detalles de "Margarita" acústico

Es una sesión inédita de seis canciones que invita a redescubrir la esencia musical de "Margarita" en su forma más íntima y emotiva. En este especial de seis mini episodios, Margarita, Merlín, Daisy, Rey y todos los protagonistas de esta historia se reencuentran para cantar los hits que conmovieron a todos sus fanáticos. Un encuentro lleno de música, energía, ritmo y amor, para palpitar lo que sucederá próximamente en los shows en vivo.

Fecha de estreno: 20 de enero

Canciones del "Margarita acústico": “Hay un cuento”, “Espejito”, “No me desabraces”, “Si quieres herirme”, “Mucho poquito nada” y “Soñadores”. Estas interpretaciones, que son un sello distintivo de "Margarita", resaltan los acústicos y la fuerza interpretativa de su elenco.

FUENTE: minuotuno.com